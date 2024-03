Olbrzymi wyciek oleju z EC Miechowice do oczyszczalni ścieków w Bytomiu! Ciecz wpadła do kanalizacji miejskiej. Winni... złomiarze!

- Kiedy PBŚ kupuje nieruchomość to najczęściej nie mamy konkretnego celu ponownego zagospodarowania nowej przestrzeni. Natomiast w przypadku zakupu EC Miechowice cel był. Nie mogę jeszcze go zdradzić, ponieważ m.in. jest to część umowy między nami, a „Fortum”, które nałożyło na nas kilka ograniczeń co do korzystania z nieruchomości. Musimy to respektować. Poza tym z planami jest tak, że często lubią się zmieniać. Jednak obecnie wszystko wskazuje na to, że nasz cel się zrealizuje – mówił na koniec ubiegłego roku Sebastian Surowiec.