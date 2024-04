Wernisaż wystawy "In Statu Nascendi" w Bytomiu. Zobacz projekty malarza z Nowego Jorku i rzeźbiarki z Krakowa w SqArt Gallery

Wszystkich miłośników sztuki oraz poszukiwaczy nowych doznań artystycznych serdecznie czeka wyjątkowe wydarzenie, które odbędzie się już 11 kwietnia 2024 roku o godzinie 19:00 w renomowanej SqArt Gallery mieszczącej się przy ulicy Wrocławskiej 34 w Bytomiu. Będzie to trzecia odsłona projektu Pasculp Art, która zapowiada się niezwykle fascynująco.

Projekt "In Statu Nascendi" to owoc współpracy dwóch artystów: Marthy Mulawy, rzeźbiarki z Krakowa oraz Janusza Gilewicza, malarza pochodzącego z Nowego Jorku. To przedsięwzięcie wnosi nową jakość do przestrzeni artystycznej, dowodząc, że artyści nie muszą konkurować ze sobą, lecz mogą współpracować, inspirując się nawzajem i tworząc coś zupełnie nowego.

Aby zapoznać się z procesem tworzenia dzieł, zachęcamy do obejrzenia krótkiego filmu