W parku handlowym przy Chorzowskiej w Bytomiu otwarto pierwszy sklep. Zobacz zdjęcia

Jakie sklepy będą w Parku handlowym na ul. Chorzowskiej?

W TESCO przy Chorzowskiej robiliśmy zakupy przez 30 lat

Hipermarket TESCO, zlokalizowany w Bytomiu przy ulicy Chorzowskiej, był obecny na rynku niemal trzy dekady, rozpoczynając działalność w latach 90-tych. Stanowił on jedną z pierwszych tego typu placówek w okolicy, przyciągając klientów nie tylko z samego Bytomia, ale i z sąsiednich miast. W swojej historii nosił nazwę HIT, później stał się częścią sieci TESCO. W roku 2021 doszło do przejęcia polskich sklepów TESCO przez sieć Netto, należącą do Salling Group A/S z Braband. Decyzję o przejęciu wydał Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów wiosną tamtego roku. Mimo że Netto przejęło większość lokalizacji TESCO w Polsce, to ze względu na znaczne rozmiary obiektu przy ulicy Chorzowskiej, nie zdecydowało się na adaptację tej konkretnej nieruchomości.