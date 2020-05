W KWK Bobrek 350 zakażonych koronawirusem. Wydobycia nie ma, ale ruszy od poniedziałku

W kopalni Bobrek 350 zakażonych koronawirusem

Do czwartku (14.05) w kopalni Bobrek należącej do Węglokoksu potwierdzono 350 zakażeń koronawirusem. Najważniejsza informacja jest taka, że zdecydowana większość pracowników nie ma objawów choroby Covid-19 lub ma, ale niewielkie. Przebadano ponad 2,6 tys. osób. To pracownicy Węglokoksu, ale i firm zewnętrznych pracujących na terenie kopalni. Zdecydowana większość miała wynik negatywny. Wkrótce ruszy druga tura wymazów. Osoby z dwukrotnie negatywnym wynikiem będą dopuszczone do pracy.