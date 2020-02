Mariusz Radziszewski wystąpi w nowym telewizyjnym reality-show. Bytomianin może wygrać kontrakt w KSW

Nowe reality-show, emitowane na antenie Polsatu, rusza 6 marca. Celem programu „Tylko jeden” jest natomiast wyłonienie najlepszego zawodnika, który zdobędzie główną nagrodę – to kontrakt z federacją KSW. Być może będzie nim bytomianin Mariusz Radziszewski, jeden z najbardziej znanych polskich zawodników MMA.

Mariusz Radziszewski - bytomianin w programie Polsatu

Radziszewski to najstarszy i najbardziej doświadczony uczestnik programu. Reprezentuje klub Shark Top Team Łódź oraz Shark Top Team Bytom.

36-latek pochodzący z Bytomia jest m.in. wielokrotnym medalistą Hadaka Waza (to najstarszy turniej MMA w naszym kraju). Do tej pory stoczył 36 zawodowych walk. Jego bilans to: 17 wygranych, 17 przegranych oraz dwa remisy.