Trwa XIX Międzynarodowy Festiwal Modelarski w Hali Sportowej „Na Skarpie” w Bytomiu. Zobaczcie zdjęcia

W Hali Sportowej „Na Skarpie” w Bytomiu od soboty, 16 marca 2024 roku odbywa się XIX Międzynarodowy Festiwal Modelarski, który zrzesza nie tylko samych miłośników modelarstwa. Jest to również wydarzenie, na jakie wiele osób przychodzi z ciekawości, by zobaczyć dzieła pasjonatów i poznać samych twórców niebanalnych konstrukcji. Celem inicjatywy jest propagowanie nietypowego hobby, które cieszy się coraz większym zainteresowaniem.

– Naszym głównym celem jest promocja naszego hobby w szerokich kręgach, cenimy każdego modelarza, od zawsze podobało się nam hasło Kolegów z Lublina „każdy modelarz jest dla nas mistrzem”, dlatego też co roku wprowadzamy innowacje, które pozwalają pokazać wszystko co można wyczarować w miniaturze. Te zmiany doprowadziły do tego, że ilość modeli wystawianych na zawodach, zmieniła się z 160 do 1000, a wystawców z 50 do ponad 300 – czytamy na oficjalnej stronie internetowej festiwalu.