Bytom: Jest szansa na ratunek szybu Krystyna. Właściciel złożył wniosek o dofinansowanie. Zobacz wizualizacje.

- Na początku 2027 r. obiekt powinien być już dostępny do zwiedzania - zapowiada Edward Bałyga, prezes Multi Polymers.

Jak zapewnia Mariusz Wołosz, prezydent Bytomia, chociaż perypetie szybu Krystyna i EC Szombierki są podobne, inwestycja powinna dojść do skutku.

- Chcemy, aby jeden z najważniejszych poindustrialnych zabytków Bytomiu przetrwał i miał nową funkcję. W stosunku do szybu Krystyna był bardzo podobny przebieg co do EC Szombierki, kiedy musieliśmy walczyć z poprzednim właścicielem a potem walczyć o jego zmiany. Mając już poważnego partnera mówimy o poważnych planach i z troską o dziedzictwie narodowym. Odbyliśmy kilka spotkań i wspieramy inwestora w kontekście realizacji - zapewnia Mariusz Wołosz, dodając, że Bytom ma szansę na pozyskanie kolejnych 80 mln zł dla miasta, wobec czego wsparcie inwestora w realizacji inwestycji jest realne.