Zobacz, jak Grażynka dba o urodę. Najlepsze hity z salonów kosmetycznych - MEMY. Paskudy wszystkich narodów łączmy się. Dziś nasze święto! red.

Znasz to uczucie kiedy wydałaś miliony monet na makijaż, rzęsy i paznokcie, a efekt końcowy jest - delikatnie mówiąc - niezadowalający? Chyba każdy z nas to kiedyś przeżyła... Historię te zainspirowały internautów do stworzenia serii śmiesznych MEMÓW o wizytach u kosmetyczki. Wejdź w galerię i zobacz z czego śmieję się Internet.