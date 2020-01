Zemsta nietoperza wróciła do Opery Bytomskiej. Premiera 24 stycznia 2020 ZDJĘCIA

Po 27 latach i jednym dniu na scenę Opery Śląskiej wróciła „Zemsta nietoperza”, genialna operetka Johanna Straussa z librettem genialnie przetłumaczonym przez samego Juliana Tuwima (znawcy twierdzą, że przekład lepszy niż oryginał). Tekst polski idealnie współgra z lekkością Straussowskiej muzyki. Jest świetnym scenariuszem komediowym czy farsowym oprawionym w porywające dźwięki, które niczym metronom nadają całości tempa. Mnogość scen teatralnych, w których śpiewacy operowi mówią, a nie śpiewają, wymaga od nich ogromnych zdolności aktorskich. Zespół wybrany przez reżysera Henryka Konwińskiego poradził sobie z aktorskimi wyzwaniami nad wyraz.

Jeśli ktoś, myśląc o operetce, koncentruje się wyłącznie na jej „boskim idiotyzmie”, jak powiedział Gombrowicz we wstępie do swojej własnej „Operetki”, to po obejrzeniu „Zemsty nietoperza” przeniesie akcent na to, co powiedział on dalej. Że operetka „we wspaniałym uskrzydlaniu się swoim za sprawą śpiewu, tańca, gestu, maski, jest (...) teatrem doskonałym, doskonale teatralnym.”

Dodajmy – teatrem humoru i dobrej zabawy.