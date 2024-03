Dni Bytomia 2024. Masa wydarzeń 770-lecie miasta. Będzie się działo! Sprawdź co nas czeka?

Dni Bytomia/Święto Bytomia to impreza, która już na stałe wpisała się w kalendarz miejskich imprez. Na urodziny miasta przyjeżdżają nie tylko bytomianie, ale także mieszkańcy całego województwa, by wspólnie uczestniczyć w wydarzeniu bogatym w ciekawe koncerty i wiele innych atrakcji. Czego możemy spodziewać się w tym roku? Przypomnijmy, że Dni Bytomia w 2023 roku nie odbyły się w stałej formie. Było za to Święto Bytomia, które w 2023 r. odbyło się jednego dnia. Z powodu oszczędności, impreza potrwała tylko jeden dzień. Na scenie wystąpiła wtedy Agnieszka Chylińska, Lemon, Pokahontaz i Majka Jeżowska. 770-lecie Bytomia zapowiada się zupełnie inaczej. Urodziny miasta potrwają kilka miesięcy, w programie odbędą się nie tylko koncerty, ale także wydarzeni ahistoryczne i sportowe.