Koncert zespołu Baciary w Bytomiu! Przyjdź i poczuj góralski klimat w Bytomskim Centrum Kultury. Kiedy grają?

Góralski klimat w Bytomiu

Zespół Baciary to nie tylko grupa muzyczna, to także prawdziwa ikona kultury podhalańskiej. Powstały w 2002 roku dzięki inicjatywie braci Andrzeja i Janusza Body, szybko zdobyli uznanie publiczności swoim oryginalnym podejściem do tradycyjnych melodii. Ich repertuar, bogaty w przeboje takie jak "Żyje się raz" czy "Oczy zielone", jest mieszanką różnorodnych gatunków muzycznych, w których brzmiące góralskie dźwięki łączą się z nowoczesnym brzmieniem. Baciary to nie tylko zespół, to także prawdziwa lekcja historii i kultury, którą przenoszą na współczesne sceny z niesłabnącym entuzjazmem i energią.

Organizator: MAESTROVIP Krzysztof Jeruszka