Zamiast likwidacji - modernizacja. Zabytkowa nastawnia kolejowa zostanie wyremontowana. Spółka PKP PLK ogłosiła przetarg

Nastawnia kolejowa "Bt" stała się jednym z symboli Bytomia. Charakterystyczny budynek, w stylistyce modernistycznej został wybudowany w 1935 roku i jeszcze do niedawna pełnił funkcji posterunku technicznego. Jednak w drugiej połowie 2022 roku sterowanie ruchem zostało przeniesione na nastawnię BT4. Według początkowych planów PKP PLK obiekt miał zostać wyburzony w ramach modernizacji linii kolejowej Chorzów Batory - Bytom - Nakło Śląskie. Jednak sprzeciwili się temu społecznicy, w konsekwencji unikatowa nastawnia wraz z suwakowymi urządzeniami sterowania ruchem kolejowym została wpisana do rejestru zabytków przez Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.

Przypomnijmy, nastawnia powstała kiedy Bytom znajdował się w obrębie III Rzeszy. Budynek ma charakterystyczny, opływowy kształt, charakterystyczny dla budowli, które budowano w tamtym czasie. Obiekt stanowi kompleks znajdującej się nieopodal stacji kolejowej i składa się z dwóch części. Pierwsza - niższa to budynki techniczne, w których znajdował się warsztat. Z kolei druga, ta dzięki której nastawnia zyskała spore zainteresowanie, utrzymuje się na stalowym filarze. To właśnie w tej części znajdowały się urządzenia do sterowania ruchem kolejowym. Ze względu na historyczną wartość obiektu zapowiadane plany remontowe muszą być konsultowane z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków.

- Wszystkie prace realizowane na nastawni bramowej zostały uzgodnione z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków. Taka procedura jest konieczna, bowiem obiekt został wpisany do rejestru zabytków nieruchomych województwa śląskiego - informuje oficjalna strona miasta.

Po zmodernizowaniu linii kolejowej nr 131 ruch pociągów przejeżdżających przez bytomski dworzec będzie kierowany z nowo powstałego Lokalnego Centrum Sterowania "Bytom".