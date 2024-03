Bytom. Oto wyremontowane osiedle Kolonia Zgorzelec! Zobacz zdjęcia familoków. Pierwsi mieszkańcy otrzymali już klucze do mieszkań

Bytom. Tak wygląda wyremontowane osiedle Kolonia Zgorzelec! Zobacz zdjęcia familoków

Kolonia Zgorzelec, zabytkowe osiedle z odnowionymi ceglanymi licami ścian, czerwoną stolarką i żeliwnymi ankrami - to miejsce, które zachwyci. Pierwsi mieszkańcy już otrzymali klucze do nowego domostwa.

Pierwsi mieszkańcy otrzymali już klucze

Pierwsi mieszkańcy Kolonii Zgorzelec odebrali 26 marca klucze do mieszkań w wyremontowanych familokach. Remont kosztował 40,5 mln złotych.

Właśnie dziś zakończyliśmy kolejny wielki projekt rewitalizacyjny. Kolonia Zgorzelec, czyli dawne osiedle robotnicze z przełomu XIX i XX wieku dostało nowe życie. Budynki, w których kiedyś ubikacje mieściły się w piwnicach, dziś to w pełni komfortowe mieszkania — informował na swoich social mediach Mariusz Wołosz, prezydent miasta Bytom.

W ramach rozpoczętej w 2021 r. rewitalizacji, na którą UE przeznaczyła 35,5 mln złotych dofinansowania, odnowiono 23 familoki, czyli łącznie 40 mieszkań. 13 budynków należy do spółki Urzędu Miasta Bytomia. Do tej pory były one pustostanami. Pozostałych 10 budynków to własność wspólnot mieszkaniowych. Część familoków odbudowano z ruiny, w innych wyremontowano części wspólne, wymieniono stolarkę drzwiową i okienną. Wokół wybudowano m.in. nowe chodniki, boisko wielofunkcyjne i plac zabaw.