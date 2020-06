Wraca wąskotorówka z Bytomia do Miasteczka Śląskiego. Od soboty wakacyjne kursy

Pierwsze odcinki sieci późniejszych Górnośląskich Kolei Wąskotorowych o szerokości toru 785 milimetrów powstały już w połowie XIX wieku. Po II wojnie światowej wraz z odcinkiem z Gliwic-Trynku do Raciborza-Markowic wąskie tory stanowiły sieć prawie 230 kilometrów dochodząc w formie bocznic do wielu kopalń, hut i innych wszelakich zakładów pracy. Po 1989 roku obsługiwanych zakładów było coraz mniej. Sporą część sieci rozebrano, innymi szlakami zajęli się złomiarze, ale jeszcze pod koniec XX wieku wąskotorówka woziła węgiel z kopalń Rozbark i Siemianowice do elektrowni Chorzów.

Dzisiaj odcinek z Bytomia do Miasteczka Śląskiego to jeden z dwóch pozostałych fragmentów śląskiej sieci kolei wąskotorowej, którą jeszcze na przełomie lat 80. i 90. można było przejechać z Katowic do Raciborza. Od wielu lat na trasie tej kursują pociągi turystyczne, którymi można się przejechać do kopalni srebra w Tarnowskich Górach czy nad zalew Nakło Chechło, ale nie tylko.