W Bytomiu na Żabich Dołach koparką zniszczono siedliska brzegówek? Właściciel terenu: brzegówek dawno tu nie ma

Spółka ponadto wskazuje na fakt, że prace na tym terenie de facto przyczyniają się do ochrony przyrody – ich efekty mają spowodować mniejsze stężenie niebezpiecznych cząstek w powietrzu.

Na hałdzie ma w przyszłości ma powstać farma fotowoltaiczna. Centrum magazynowe Lidla ma powstać z innej strony (północnej) strony hałdy. Według firmy działanie społeczników to gonienie za sensacją.

— Pierwsze co powinni zrobić ekolodzy i społecznicy, to skontaktować się z właścicielem terenu i ewentualne powołać ornitologa do zbadania miejsca – co uczynił właściciel terenu i dalej czyni, gdyż w styczniu dokonywaliśmy szerokiej oceny florystyczno-faunistycznej na terenach przyległych – również będących własnością spółki. Jesteśmy zbulwersowani wrogimi działaniami. One nie mają krzty wspólnego z walką o równowagę ekologiczną. Odczytujemy to jako personalny atak na spółkę, która wzbogaca rejon Bytomia. Apelujemy do twórców całego zamieszania, aby się z nami skontaktowali – przekazała nam spółka Magma sp. z. o. o. właściciel terenu.