Tłumy w naczepie TIR-a przy Biedronce na Śląsku - ZDJĘCIA. To nowa akcja dyskontu. Gdzie staną "mobilne outlety"? Sprawdź

Co można kupić w naczepach przy Biedronce? Zobacz zdjęcia ze środka! Odwiedziliśmy "mobilny outlet" w Rudzie Śląskiej

Sieć marketów Biedronka ruszyła właśnie z nową inicjatywą, czyli "Mobilna wyprzedaż 50%" na naczepie TIR-a! Sprawdźcie, jak to działa. Co znajdziecie tam w ofercie i jakie są atrakcyjne promocje? Zapraszamy do obejrzenia zdjęć i poznania szczegółów!