Rynek w Bytomiu się zazielenia ZDJĘCIA Rozpoczęły się długo wyczekiwane prace

Przez ostatnie lata bytomski Rynek można było śmiało nazywać betonową pustynią. Drzewa jeszcze do niedawna niby były tu obecne, ale nie mogły dawać cienia i cieszyć swoim widokiem, gdyż... obumarły.

Na szczęście, to wszystko przeszło już do historii. W styczniu tego roku doszło do wycinki zniszczonych platanów, a już wkrótce będzie tu naprawdę zielono. Właśnie rozpoczęły się prace związane z rewitalizacją. Już niebawem będzie on tętnił życiem. Zresztą, już kilka dni temu wróciły na bytomski Rynek ogródki kawiarniane czy piwne.

Rynek w Bytomiu w końcu wypięknieje

- Drzewa na Rynku od lat były tematem rozmów o tym, jak nie powinno wyglądać zagospodarowanie zieleni w sercu miasta. Mamy świadomość, że płyta Rynku wymaga kompleksowej, kosztowej rewitalizacji. Jednak zależy nam na tym, żeby Rynek zazielenił się jeszcze w tym roku. Mam nadzieję, że koncepcja spodoba się mieszkańcom – wyjaśniał Michał Bieda, zastępca prezydenta Bytomia.