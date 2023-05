Remonty w Bytomiu. Roboty na Dworcowej dobiegają końca. Kiedy zakończą się tam prace. Zobacz ZDJĘCIA

Inwestycje w Bytomiu. Prace na Dworcowej dobiegają końca. Kiedy zakończy się wielki remont. Zobacz ZDJĘCIA

Do zakończenia inwestycji wbrew pozorom niewiele już zostało. Trwają prace związane z montażem kostki granitowej w rejonie przejazdu tramwajowego na skrzyżowaniu ul. Dworcowej i Moniuszki, zagospodarowaniem terenu w rejonie pl. Wolskiego oraz montażem małej architektury i ostatnie nasadzenia roślinności w donicach.

Inwestycja rozpoczęła się w listopadzie 2021 roku. Zakończenie wszystkich prac planowane było pod koniec 2022 roku. Remont ulicy Dworcowej był już przekładany jednak parę razy. W grudniu Urząd Miejski w Bytomiu informował o przesunięciu terminu robót z powodu mrozów i opadów śniegu, które uniemożliwiały kontynuowanie prac brukarskich i wykonanie prac montażowych małej architektury.

- Wszystkie te przyczyny wpłynęły na tempo realizowanych prac, a tym samym harmonogram robót na ul. Dworcowej. Wykonawca zwrócił się do gminy z prośbą o nowy termin zakończenia prac - 10 maja 2023 roku - wyjaśniał wtedy zastępca prezydenta Bytomia. - To oznacza, że prace brukarskie, montaż latarni, ławek i pergoli będą kontynuowane do wiosny 2023 roku - dodał.