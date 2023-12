Przegląd tygodnia z 10.12.2023 w Bytomiu. Najważniejsze wydarzenia od 3.12 do 9.12.2023. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego

To może wam zaszkodzić! We wtorek 5 grudnia Główny Inspektorat Sanitarny opublikował nowy komunikat, ws. kolejnego produktu wycofanego ze sklepów - tym razem chodzi o żel pod prysznic! Zebraliśmy dla was LISTĘ potencjalnie niebezpiecznych produktów - które mogą wam zaszkodzić - a o których w ostatnim czasie informował SANEPID. Te produkty jeszcze do niedawna były do kupienia w sklepach m.in. Lidl i Biedronka. Ich spożycie w skrajnych przypadkach może skończyć się w szpitalu lub nawet śmiercią!

Tak wyszli na Bytom! Mieszkańcy miasta przyłapani w drodze do pracy, szkoły, na zakupy, na spacerze z dzieckiem... - jak się ubieramy na co dzień? Zobacz zdjęcia wykonane przez kamerę Google Street View w Bytomiu. Kto wie, może znajdziesz się na zdjęciach. Zobacz te uliczne stylizacje!

WAŻNE. W najbliższym tygodniu - od 4 do 8 grudnia - część mieszkańców woj. śląskiego czeka przykra niespodzianka! W wybranych miastach i powiatach planowane są czasowe wyłączenia prądu, które potrwają nawet do dziesięciu godzin! Publikujemy szczegółowe wykaz Tauronu dotyczący wyłączeń - miasto, ulica i termin! Wejdź w galerię i sprawdź, czy ty również powinieneś poszukać... świeczek czy latarki w domu.

Przychodzi co roku, ale jak długo jeszcze? Ten postawny jegomość o słusznej tuszy nie wygląda na zdrowego. Gdyby Święty Mikołaj zgłosił się do kardiologa, to by się nasłuchał. Ulubiony bohater dzieci powinien prowadzić się lepiej, by dawać lepszy przykład swoją postacią. Zobacz, jaką by usłyszał diagnozę.