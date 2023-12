Prasówka 31.12.2023 z całego tygodnia w Bytomiu. Bądź na bieżąco z wydarzeniami

Kartki noworoczne 2024 i gify - idealne do wysłania w SYLWESTRA. Od 31 grudnia dzielą nas już tylko dni! Tego dnia przyjęło się wysyłać kartki noworoczne najbliższym - wielu czeka z tym do północy! Jedno jest pewne, tego dnia niemal wszystkie telefony będą rozgrzane do granic możliwości. W tym artykule znajdziesz garść kilkudziesięciu KARTEK noworocznych, część jest już z życzeniami!

Życzenia noworoczne na 2024 dla każdego. W naszym materiale znajdziecie gotowe do wysłania życzenia na Nowy Rok. Z kolei w galerii piękne kartki noworoczne do przesłania razem z wiadomością. Znajdziecie tu życzenia dla rodziny, dla chłopaka, dla dziewczyny, a także życzenia dla szefa i kolegów z pracy. Sprawdźcie!

Wkrótce ferie zimowe. Jak spędzało się zimowe ferie kilkadziesiąt lat temu? Kiedyś to były zimy! Śnieg do kolan, zjeżdżanie na sankach czy grzanie się przy piecu po długim pobycie na zewnątrz, to tylko niektóre z opowieści. Jakie macie wspomnienia? Cofnijmy się w czasie - do ferii zimowych sprzed lat.

NAJBOGATSZE firmy w Bytomiu! Które firmy w naszym mieście prosperują najlepiej i były w stanie wypracować największy zysk? Oto bytomskie „Diamenty Forbesa”. Na podium znalazły się Auroland, Eurospend i Tersteel! Publikujemy zestawienie 20 firm z naszego miasta, które zakwalifikowały się do tego popularnego rankingu.

Te piękne panie nie boją się ZIMNEJ wody! Oto Miss Morsowania 2023 w woj. śląskim. Zimowe kąpiele w jeziorach i rzekach są coraz popularniejsze w woj. śląskim. Poprawia odporność, samopoczucie, pozwala zapomnieć o codziennych stresach - wyliczają zalety takich kąpieli fani morsowania. Zobaczcie w galerii zdjęcia pięknych pań morsujących w woj. śląskim.