Mieszkaniec Bytomia wyszedł z aresztu, by... znowu tam trafić. Narozrabiał w Czeladzi i Siewierzu

Niecodzienna historia 23-letniego mieszkańca Bytomia rozpoczęła się 21 września w Czeladzi. W tym dniu policjanci czeladzkiego komisariatu zatrzymali ujętego przez pracownika ochrony mężczyznę. Z jednego ze sklepów spożywczych przy ul. Będzińskiej skradł nożyki do maszynek oraz tabletki do zmywarki. Wszystko o łącznej wartości ponad 500 zł. Odzyskany, nieuszkodzony towar trafił ponownie do sprzedaży.

Podczas wykonywania czynności przez czeladzkich stróżów prawa okazało się, że bytomski złodziej jest poszukiwany. Policjanci zatrzymali go i przewieźli do policyjnego aresztu. Mężczyzna po usłyszeniu zarzutów został wypuszczony. Długo jednak nie nacieszył się wolnością.

- Czas spędzony w areszcie nie wystarczył 23-latkowi na przemyślenie swoich poczynań. Mężczyzna następnego dnia po pierwszej kradzieży ponownie poszedł się do sklepu, tym razem na terenie Siewierza. Spakował różne rodzaje alkoholi do czarnej torby i udał się w kierunku sklepowego wyjścia. Płacić za towar nie miał zamiaru. Złodzieja próbowała zatrzymać pracująca w sklepie kobieta, jednak mężczyźnie udało się mężczyźnie. Na miejscu kradzieży szybko pojawili się dzielnicowi z siewierskiego komisariatu - relacjonują będzińscy policjanci.