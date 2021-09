Industriada 2021 w Bytomiu. Wąskotorówka znów jedną z największych atrakcji święta Szlaku Zabytków Techniki

Podczas imprezy mogliśmy także zobaczyć wystawę fotograficzną, na której przedstawiono z różnych stron kolej wąskotorową. Na fotografiach ukazane zostały odważne kadry lokomotyw, prace prowadzone przez wolontariuszy, przyroda otaczająca wąskotorówkę, różne maszyny użytkowane podczas prac. Ponadto miłośnicy starych lokomotyw mogli z przewodnikiem zajrzeć do jej „środka”. Najmłodsi uczestnicy Industriady mieli szansę zobaczyć jak wygląda lokomotywa od spodu, kanał rewizyjny, a także jak zbudowana jest lokomotywa. Dla trochę starszych uczestników członkowie GKW przedstawili ciekawostki o stacji Bytom Karb Wąskotorowy oraz nastawni Bkw. Prezentowali historię górnośląskich kolei, połączoną z wejściem do niedostępnych na co dzień obiektów i pomieszczeń Stacji Bytom Karb Wąskotorowy, np. do nastawni z jedynymi czynnymi na wąskim torze mechanicznymi scentralizowanymi urządzeniami sterowania ruchem kolejowym.