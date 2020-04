Elektrociepłownia Szombierki. Zobaczcie, jak w środku wygląda budynek, który znalazł się na liście najbardziej zagrożonych zabytków

Kilka dni temu informowaliśmy, że Elektrociepłownia Szombierki znalazła się na liście najbardziej zagrożonych obiektów europejskiego dziedzictwa 2020 roku wytypowanej przez grono ekspertów.

Na listę „7 zagrożonych obiektów europejskiego dziedzictwa 2020” ("The 7 Most Endangered 2020 Europa Nostra") zostało zgłoszonych 180 obiektów ze Starego Kontynentu, wśród nich Elektrociepłownia Szombierki. Obiekt często nazywany jest Katedrą Industrialną ze względu na swoją monumentalną architekturę. Dziś niestety zostały jedynie powidoki jego świetności. Dlatego też został umieszczony we wspomnianym zestawieniu.

Europejscy eksperci właśnie wytypowali krótką finałową listę 14 obiektów, na której znalazł się obiekt z Bytomia. W najbliższych tygodniach jury wybierze 7 finalistów.

Wniosek o umieszczenie Elektrociepłowni Szombierki na tej prestiżowej liście przygotowała Fundacja Ochrony Dziedzictwa Przemysłowego Śląska. Powód jest prosty: organizacja liczy na to, że dzięki zaangażowaniu europejskiej społeczności będzie możliwe uratowanie i zachowanie „Świątyni Elektryczności" dla kolejnych pokoleń.