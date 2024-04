Dom Dziecka w Bytomiu w Stolarzowicach przeszedł metamorfozę: "Czuję się tutaj bezpieczna"

Regionalna Placówka Opiekuńczo-Terapeutyczna w Bytomiu - Stolarzowicach przy Placu Jana 13, składa się z dwóch mniejszych max. 13 osobowych placówek. Skrzydła budynków (lewe i prawe) pełnią funkcję mieszkalną, bawialną i jadalną w każdej z placówek. W Centralnej części budynku znajdują się pokoje do terapii. Są także lokale administracyjne i gospodarcze. Wszystkie części budynku zostały wyposażone w windę. Budynek jest wolny od jakichkolwiek barier architektonicznych. ROPS oprócz prowadzenia adaptacji i przystosowania placówki do potrzeb i niepełnosprawności dzieci przygotował również siedzibę Regionalnego Centrum Wsparcia Pieczy Zastępczej.

- Teraz zmieni się bardzo dużo. Będziemy mieli przede wszystkim możliwość pracy z dziećmi indywidualnie i grupowo. Mamy tutaj dostosowane warunki lokalowe do tego, żeby móc prowadzić skuteczną terapię. Dookoła budynku cała przestrzeń również jest do tego dostosowana. Przepiękny plac zabaw daje sporo możliwości spędzania czasu na czasu na świeżym powietrzu. W Regionalnym Centrum Wspierania Pieczy Zastępczej są dostosowane specjalistyczne sale do terapii światłem, terapie odczuwani świata. Jesteśmy bardzo podekscytowani. Czekamy na ten moment, kiedy z dzieciaczkami przyjdziemy do tego domu i wprowadzą się do swoich sypialni, dostosowanych do ich indywidualnych potrzeb - wyjaśnia.