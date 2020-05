Bytom: w mieście posiano łąki kwietne ZDJĘCIA Są one coraz popularniejsze. Dlaczego?

Miejskie łąki kwietne to temat coraz bardziej popularny. Wiele miast decyduje się na tego typu rozwiązanie. Jednym z nich jest chociażby Bytom. Jak informuje Urząd Miejski to kolejny krok w celu dostosowywania się do zmieniającego się klimatu. Taki projekt daje m.in. schronienie małym zwierzętom i owadom (np. pszczołom), a także wspiera oczyszczanie się powietrza.

Łąki kwietne na terenie Bytomia

Na powierzchni 600 metrów kwadratowych posiano w mieście łąki kwietne - wzdłuż ul. Celnej (400 m) oraz w Parku Miejskim (200 m).

- Wybraliśmy niewielki zdegradowany fragment Polany Piknikowej nieopodal Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom. Miejsce zostanie oznaczone, by spacerowicze wiedzieli, że na przekopanym terenie zakładamy łąkę kwietną - mówi Łukasz Fuglewicz z Działu Zieleni Miejskiego Zarządu Dróg i Mostów w Bytomiu.

To wszystko udało się, dzięki porozumieniu zawartemu z warszawską Fundacją Łąka, która w przeszłości zmieniła także oblicze m.in. Krakowa, Warszawy czy Białegostoku.