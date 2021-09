Bytom: Tragiczny wypadek z udziałem 9-latka. Na rowerze wpadł pod samochód. Na miejscu lądował śmigłowiec LPR Martyna Urban

Do poważnego wypadku doszło przy ulicy Frędzla w Bytomiu. 9-letni chłopiec, jadąc na rowerze, wpadł pod koła samochodu. Jego stan zdrowia jest poważny. Magdalena Lucyna Zobacz galerię (4 zdjęcia)

Tragiczny wypadek w Bytomiu. Do wypadku w Miechowicach w Bytomiu doszło po godzinie 12. Komenda Miejska Policji w Bytomiu otrzymała zgłoszenie o potrąceniu przez samochód 9-letniego chłopca. Stan poszkodowanego był na tyle poważny, że został on przetransportowany śmigłowcem Lotniczego Pogotowia Ratunkowego do Górnośląskiego Centrum Zdrowia Dziecka. Trwa wyjaśnianie okoliczności zdarzenia.