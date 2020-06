ZTM montuje tablice elektroniczne na przystankach autobusowych. Pojawią się one również w Bytomiu

ZTM podkreśla, że nowo montowane tablice cechuje więcej zalet.

– W porównaniu do poprzednich wersji dodatkowymi udogodnieniami jest m.in. wyświetlanie informacji po ich obu stronach. Ponadto są one V-kształtne, dzięki czemu informacje są wyświetlane pod innym kątem przez co stają się bardziej czytelne. To walory istotne z punktu widzenia komfortu pasażera – wskazuje Michał Kuliński z Wydziału Infrastruktury Komunikacyjnej. – Na tablicach zainstalowano również kamery. To z kolei służy bezpieczeństwu ich utrzymania – dodaje.

W skład Systemu Dynamicznej Informacji Pasażerskiej nie wchodzą tylko tablice elektroniczne na przystankach, ale również Portal Pasażera. 27 maja pojawiły się na nim autobusy i trolejbusy kursujące po obszarze byłego MZK Tychy.