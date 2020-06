W Bytomiu rozpoczął się montaż elektronicznych tablic na przystankach komunikacji miejskiej

Wraca wąskotorówka z Bytomia do Miasteczka Śląskiego. Od soboty wakacyjne kursy

Trasa kolei wąskotorowej z Bytomia przez Tarnowskie Góry do Miasteczka Śląskiego to jeden z dwóch zachowanych odcinków sieci Górnośląskich Kolei Wąskotorowych, którymi jeszcze na przełomie lat 80. i 90. można było dojechać z Katowic do Raciborza. W wakacje jeżdżą tędy ogólnodostę...