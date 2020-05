Urząd Miejski w Bytomiu - wydziały, telefony, adresy, godziny otwarcia

Nowe zasady przyjmowania klientów w Urzędzie Miejskim w Bytomiu

Na samym początku przypomnijmy: Urząd Miejski w Bytomiu, jak wiele urzędów w naszym kraju, zmienił zasady obsługi petentów w związku z pandemią koronawirusa.

Podstawową formą kontaktu z klientem magistratu obecnie jest forma elektroniczna (e-puap, elektroniczna skrzynka podawcza, e-mail) oraz droga pocztowa.

Przed wejściami do budynków Urzędu Miejskiego w Bytomiu, które znajdują się przy ul. Parkowej 2 oraz ul. Smolenia 35, wystawione są skrzynki podawcze dla klientów wszystkich wydziałów oraz dodatkowo dla Wydziału Komunikacji przy bocznym wejściu od ul. Parkowej.

Co istotne: skrzynki podawcze są wystawione wyłącznie w godzinach pracy Urzędu Miejskiego w Bytomiu. Przedstawiciele UM przypominają, aby nie wrzucać korespondencji do skrzynki Poczty Polskiej.

Sprawy pilne wymagające przyjścia do urzędu będą załatwiane po uprzednim telefonicznym zgłoszeniu. Terminy spotkań z klientami będą ustalane w poniedziałki od 8 do 17, a od wtorku do piątku od 8 do 14:30.