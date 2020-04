Uczniowie i nauczyciele z bytomskiej szkoły nagrali koronawirusową piosenkę WIDEO

- Pomyślałam na początku, że to nie możliwe do wykonania, gdyż mam trójkę dzieci, a ponadto prowadzę nauczanie zdalne. Podeszłam więc do tego z dystansem, zważywszy na ogrom pracy - kontynuuje. Jak się jednak okazało - pomysł zakiełkował w głowie...

- Później razem z dziećmi przygotowywaliśmy obiad w kuchni, zaczęliśmy się wygłupiać i tak nam do głowy przychodziły kolejne słowa, które się rymowały, powstała melodia i zaczęliśmy to wszystko nagrywać na dyktafon. Zadzwoniłam następnie do męża, żeby go poinformować, że mamy piosenkę o koronawirusie. To on właśnie zajął się całym montażem i nagraniem tych dźwięków, odpowiada więc za produkcję tego utworu - wyjaśnia nasza rozmówczyni i dodaje że założenie było takie, aby był to utwór dla dzieci i stworzony z udziałem najmłodszych.

Dyrektor bytomskiej placówki całość się spodobała, pomysł został następnie skonsultowany także z innymi nauczycielami. Później wystarczyło tylko dopracować tekst „Koronwirusowej Piosenki” i udostępnić go w sieci.