Stadion Polonii Bytom - rusza II etap budowy. Zobaczcie co powstanie na ul. Piłkarskiej - WIZUALIZACJE

29 lutego ogłoszono przetarg na II etap budowy nowego stadionu Polonii Bytom. W jego ramach powstanie druga trybuna oraz wyposażone zostaną dwie górne kondygnacje budynku klubowego.

- Zgodnie z planem i wcześniejszymi zapowiedziami przechodzimy do II etapu budowy stadionu, dzięki czemu pojemność trybun zwiększy się do ponad 2,2 tysiąca miejsc., W poniedziałek radni Rady Miasta podjęli uchwałę i przeznaczeniu pieniędzy na ten cel i już dziś ogłosiliśmy przetarg na wykonanie tej inwestycji, która powinna potrwać kilkanaście miesięcy. Chciałbym, żeby skończyć ją w rok, ale nie wiem czy się to uda - powiedział Mariusz Wołosz, prezydent Bytomia.