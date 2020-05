Salony fryzjerskie w Bytomiu ponownie otwarte ZDJĘCIA Odwiedziliśmy jeden z zakładów w mieście

Wybór akurat tego salonu w Bytomiu nie był przypadkowy. W 2019 roku w ramach naszego plebiscytu „Mistrzowie Urody” głosami czytelników został wybrany najlepszym zakładem w mieście. To jedno z kilku wyróżnień, którym może pochwalić się Melania Matysiak. Kiedy weszliśmy do salonu, od razu rzuciły nam się w oczy dyplomy powieszone na ścianie, w tym i nasz.

- Oficjalnie od 18 maja (poniedziałek) jesteśmy gotowi by ujarzmiać Wasze kędziorki oraz farbować odrosty - możemy przeczytać na facebookowym profilu bytomskiego Salonu Fryzjerskiego Melania, który znajduje się na ul. Stolarzowickiej. W dzień powrotu odwiedziliśmy go, aby porozmawiać z jego właścicielką i przyjrzeć się z bliska, jak teraz wygląda praca fryzjera , w dobie wielu obostrzeń.

Jak widać na poniższych zdjęciach, właścicielka Salonu Fryzjerskiego Melania wybrała przyłbicę zamiast maseczki ochronnej (ją jednak muszą zakładać klienci) i nie ukrywała, że... ciężko jej się teraz strzyże. Zapewne za kilka dni każdy fryzjer już się do tego przyzwyczai, podobnie jak do rękawiczek. - Gdy ktoś ma okulary to już w ogóle musi być tragedia. Nie jest to na pewno wygodne - śmiała się Pani Melania, choć zdaje sobie sprawę, że innego wyjścia na chwilę obecną nie ma.