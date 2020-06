Ruszył Budżet Obywatelski w Bytomiu. Wnioski można składać do 24 lipca

zobacz galerię (2 zdjęcia) Od 12 czerwca mieszkańcy Bytomia mogą składać wnioski w ramach Budżetu Obywatelskiego. Arek Gola zobacz galerię (2 zdjęcia)

Mieszkańcy Bytomia, już po raz kolejny, mogą zdecydować na co przeznaczyć część miejskich pieniędzy - ruszyła bowiem tegoroczna odsłona Budżetu Obywatelskiego. Do rozdysponowania zostało ponad 4,5 mln zł. Nabór wniosków potrwa do 24 lipca.