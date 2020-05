Nocna opieka medyczna w Bytomiu. Gdzie do lekarza w nocy i w niedziele w mieście?

Nocna i świąteczna opieka lekarska - najważniejsze informacje

Na samym wstępie przypomnijmy: nocna i świąteczna opieka zdrowotna to świadczenia w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej, które są udzielane od poniedziałku do piątku w godzinach od 18 do 8 dnia następnego oraz całodobowo w soboty, niedziele i inne dni wolne od pracy.

Świadczenie te są bezpłatne i udzielane bez skierowania w dowolnym punkcie udzielającym tych świadczeń.

W jakich sytuacjach można skorzystać z nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej?

gdy nie ma objawów sugerujących bezpośrednie zagrożenie życia lub grożących istotnym uszczerbkiem na zdrowiu,

zastosowane środki domowe lub leki dostępne bez recepty nie przyniosły spodziewanej poprawy,

zachodzi obawa, że oczekiwanie na otwarcie przychodni może znacząco niekorzystnie wpłynąć na stan zdrowia.

Nocna i świąteczna opieka nie obejmuje: