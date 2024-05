Możesz mrugać ciszej? Czyli najśmieszniejsze memy o typowej kobiecie w czasie okresu. "Nie mów do mnie teraz"

Kobieta w czasie okresu... lepiej zejść jej z drogi?

W czasie menstruacji kobieta może doświadczać zmienności nastrojów, co jest związane z wahaniami hormonalnymi. Wzrost poziomu hormonów, takich jak estrogen i progesteron, może wpływać na nastrój, powodując drażliwość, smutek lub nerwowość. Wiele kobiet odczuwa także zmęczenie i ból, co dodatkowo może przyczyniać się do zmienności emocjonalnej. To naturalny proces, który jest częścią cyklu menstruacyjnego i różni się intensywnością w zależności od osoby.