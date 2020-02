Linia nr 38 jeździ od 38 lat! Tramwaje zapraszają na tort ZDJĘCIA

Historia torów tramwajowych na ulicy Piekarskiej rozpoczyna się przed I wojną światową. W 1913 roku uruchomiona została sieć bytomskich tramwajów miejskich, które obejmowały tory w kierunku Miechowic i Dąbrowy Miejskiej (dziś już nieistniejące), ale również torowisko, którym dzisiaj porusza się linia nr 38. Po II wojnie światowej kursowały tędy linie nr 34 i 34a, których końcowym przystankiem była zajezdnia zlokalizowana końcu ulicy Piekarskiej. Ta jednak z powodu szkód górniczych została już w 1960 roku zamknięta.

W 1979 roku zdecydowano również o zlikwidowaniu linii biegnącej ulicą Piekarską. Wówczas kursowały tędy tramwaje oznaczone numerem 35. Po trzech latach - po prośbach okolicznych mieszkańców - tramwaje na Piekarską wróciły. Dokładnie od 10 lutego 1982 roku kursuje tu linia nr 38.

Wtedy "38" była jedną z kilku linii obsługiwanych jeszcze przez wagony typu N. Taki typ taboru można było w latach osiemdziesiątych spotkać jeszcze m.in. na linii nr 7 z Łagiewnik do Lipin czy na bytomskiej linii nr 31, która kursowała z centrum w rejon ul. Łużyckiej na Karbiu, gdzie ślepo kończyła się zawieszona w 1983 roku - jak się okazało, na zawsze - linia do Miechowic i Stolarzowic. Gdy przy ul. Wrocławskiej zbudowano pętlę, stare tramwaje kursowały już tylko na linii nr 38. To prawdopodobnie jedyna nie tylko w Polsce, ale i w Europie taka linia tramwajowa.