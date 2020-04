Komora odkażająca pracuje już w bytomskim szpitalu ZDJĘCIA. Została zaprojektowana przez Politechnikę Śląską

Projekt autorstwa zespołu młodych naukowców powstawał przez ok. dwa tygodnie. Warto w tym miejscu wspomnieć, że jest to pierwsza taka w pełni zautomatyzowana komora dezynfekujaca w naszym kraju, a przy tym pomyślnie sfinalizowana realizacja – od pomysłu, przez budowę i testy, aż po montaż, który - jak widać na załączonym wyżej zdjęciu - zakończył się sukcesem.

Problemem, który zainspirował twórców bramy odkażającej do budowy prototypu był problem, z którym każdego dnia muszą zmagać się ratownicy medyczni oraz personel w placówkach zajmujących się chorymi na COVID-19.

– Głównym problemem, który zespół zidentyfikował w bytomskim szpitalu, jest odkażanie personelu medycznego np. po wyjściu z karetki, kiedy ratownik nie wie, czy miał styczność z osobą zarażoną, czy nie, a musi zachować odpowiednie procedury przy zdejmowaniu kombinezonu ochronnego. Nie jest to łatwe, przetestowaliśmy to sami na sobie w laboratorium podczas testów. Ściągnięcie go w taki sposób, by zminimalizować ryzyko jest bardzo trudne i bywa często przyczyną zakażenia. Dlatego też zdecydowaliśmy się pomóc i podjęliśmy odpowiednie działania – dodaje Bogacka.

Kolejne placówki medyczne w województwie otrzymają taką komorę?

Po konsultacjach ze Szpitalem Specjalistycznym nr 1 w Bytomiu oraz otrzymaniu informacji, że placówka chętnie skorzysta z komory, którą może stworzyć zespół Politechniki Śląskiej, konstruktorzy urządzenia zabrali się do pracy.