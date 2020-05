Bytomskie szkoły podstawowe wracają, a żłobek i przedszkola? Wszystko zależy od wyników testu pracowników

Od poniedziałku, 25 maja, możliwe są już zajęcia opiekuńczo-wychowawcze dla uczniów klas I-III - taka właśnie była decyzja polskiego rządu. Przedstawiciele Ministerstwa Edukacji Narodowej zaznaczają, że „forma zajęć dydaktycznych jest uzależniona od warunków epidemicznych panujących na terenie gminy”. Dlatego też władze Bytomia chciały się do ponownego otwarcia szkół przygotować jak najlepiej.

Władze - w związku z trudną sytuacją związaną z koronawirusem - podejmują wszelkie środki ostrożności. Nie chcą działać zbyt pochopnie. Dlatego też przekazały one 100 tys. zł z budżetu miasta na badania pracowników szkół.

Wiadomo, że 27 maja zostanie otwartych 20 szkół, w których będą prowadzone zajęcia opiekuńczo - dydaktyczne. - Na 3911 dzieci z klas I-III uczęszczających do wszystkich szkół podstawowych w Bytomiu, do placówek oświatowych powróci 164 uczniów, co stanowi 4,19% ogólnej liczby wszystkich uczniów klas I-III - informuje tamtejszy UM.

Kiedy otwarcie żłobka i przedszkoli miejskich w Bytomiu?