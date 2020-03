Bytom: wieża telefonii komórkowej nie zostanie wybudowana w Stolarzowicach. Inwestor się wycofał

Budowa wieży w Bytomiu, do której nie dojdzie, miała związek z wprowadzeniem na terenie Polski sieci 5G. Mieszkańcy, którzy protestowali i zbierali podpisy w ramach akcji „NIE dla wieży telekomunikacyjnej w Stolarzowicach”, martwili się o swoje zdrowie.

Choć jak wynika z najnowszych badań, które zostały przeprowadzone przez Ofcom, czyli brytyjski urząd komunikacyjny, niepotrzebnie.

Ludność nie powinna obawiać się promieniowania elektromagnetycznego, które jest emitowane przez specjalne nadajniki. Testy bowiem wykazały dopuszczalne limity - kilka dni temu poinformowało BBC. To jednak wciąż nowa technologia, która wymaga kolejnych analiz.

Bytom: mieszkańcy zbierali podpisy przeciwko budowie

Mieszkańcy i tak zbierali podpisy (było ich ponad 700). Jedną z najbardziej zaangażowanych osób w tym temacie była Pani Jolanta. Jakie były początki sprzeciwu osób dotyczącego budowy wieży, która miała należeć do sieci komórkowej T-Mobile?

- W momencie otrzymania zawiadomienia o wszczęciu postępowania w sprawie wydania pozwolenia na budowę, mieszkańcy sąsiadujący bezpośrednio z planowaną inwestycją złożyli do Urzędu Miasta 19 pism, w których wyrazili zdecydowany sprzeciw dla tej inwestycji. Spotkałam się z wiceprezydentem miasta, Michała Biedą i poinformowałam go o społecznym sprzeciwie. Przedstawiłam prezydentowi szczegóły dotyczące zabudowań mieszkalnych w rejonie inwestycji i poprosiłam o pomoc w zakresie zmiany lokalizacji, na możliwie najdalej oddaloną od budynków mieszkalnych. Prezydent wykazał ogromne zrozumienie dla naszej sytuacji i obiecał wsparcie za co jesteśmy mu ogromnie wdzięczni - powiedziała nasza rozmówczyni.