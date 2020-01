Bytom: będzie druga edycja konkursu „Lokal na kulturę”. Tym razem sami mieszkańcy mogą wskazać swoje miejsce

Bytom przygotowuje się do drugiej edycji konkursu „Lokal na kulturę”. W tym jednak roku doszło do ważnej zmiany w regulaminie. Bowiem do listy lokali zaproponowanych przez miasto, dołączą także propozycje przyszłych najemców, którzy sami mogą wskazać miejsce spośród pomieszczeń należących do gminy.

Program „Lokal na kulturę” daje możliwość rozwoju

W ubiegłorocznej edycji oferowano trzy lokale, a tylko w jednym z nich prowadzona jest obecnie - szeroko rozumiana - działalność artystyczna.

- W pierwszej edycji konkursu wyznaczyliśmy kilka propozycji lokali użytkowych, w atrakcyjnych miejscach Bytomia. Życie jednak pokazało, że pojęcie atrakcyjne dla każdego coś innego znaczy. Dlatego teraz chcemy, by sami zainteresowani mogli także wskazać nam pustostany, które chcieliby wynająć w ramach konkursu – mówi Monika Trzcionkowska, dyrektor Bytomskich Mieszkań.

Przypomnijmy, że laureatką pierwszej edycji konkursu była Agata Maciejaszek, która prowadzi sklep „Odpady spod lady” przy ul. Powstańców Warszawskich 16. Przeniosła go ze wcześniejszej, mniejszej, lokalizacji - z ul. Zaułek w Bytomiu. Sprzedaje w nim swoje produkty zero waste (dla przykładu: kosmetyczki z reklamówek foliowych), ale prowadzi tu także warsztaty upcyklingowe.