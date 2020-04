Bytom: akcja pomocy seniorom trwa. Wciąż potrzebni są jednak wolontariusze

Nie da się ukryć, że ze sporym odzewem spotkała się akcja „Pomoc dla seniora”, którą blisko miesiąc temu wspólnie zorganizowały Fundacja Petralana i Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Bytomiu.

W Bytomiu szukają wolontariuszy, którzy pomogą w zakupach seniorom

Okazuje się, że tygodniowo wolontariusze docierają średnio do 35 osób starszych na terenie miasta, ale próśb o pomoc każdego dnia przybywa. Dlatego też poszukiwani są kolejni chętni, którzy pomogą seniorom w zakupach.

Przypomnijmy, że akcja „Pomoc dla seniora” jest skierowana do bytomian, którzy ukończyli 65 lat, mieszkają samotnie lub z osobą niepełnosprawną, przewlekle chorych. Jej celem jest pomoc w dostarczaniu zakupów spożywczych, środków czystości i lekarstw. To właśnie należy do obowiązków wolontariuszy.

Po otrzymaniu takiego zgłoszenia, pracownik socjalny lub wolontariusz Petralany udadzą się do osób, które najpilniej potrzebują wsparcia. Są one przyjmowane w dni robocze do godz. 13. Oczywiście, konieczne jest podanie adresu, pod którym wolontariusz ma się pojawić po listę zakupów i kwotę przeznaczoną na zakupy (maksymalna wartość to 400 zł).