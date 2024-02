Wypadek w Centrum Wspinaczkowym Rozbark w Bytomiu. Mężczyzna odpadł ze ścianki wspinaczkowej. Konieczna była interwencja LPR

Do wypadku w Centrum Wspinaczkowym Skarpa Bytom-Rozbark doszło w piątek, 2 lutego 2024 roku po godzinie 16.00. Policja podaje, że mężczyzna w wieku 22 lat odpadł ze ścianki wspinaczkowej. Jak się okazało, wspinał się on bez asekuracji.

– Zgłoszenie otrzymaliśmy o godzinie 16.44. Ze ścianki wspinaczkowej w Centrum Wspinaczkowym Skarpa Rozbark odpadł 22-letni mężczyzna. Ze wstępnych ustaleń wynika, że wspinał się on bez asekuracji. Nie podpiął się do liny i to spowodowało, że mężczyzna spadł – mówi st. asp. Anna Oczkiewicz, oficer prasowy Komendy Miejskiej Policji w Bytomiu.