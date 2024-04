Wyglądały NAJPIĘKNIEJ w śląskim klubie! Tak bawiły się na jednym największych parkietów w Polsce - zobacz ZDJĘCIA

One olśniły urodą w śląskim klubie! Wyglądały PIĘKNIE na jednym z największych parkietów w Polsce

To był imprezowy weekend w Energy 2000. W piątek 5 kwietnia na scenie pojawił się tam raper Cypis; natomiast dzień później, w sobotę imprezę rozkręcał DJ Matys i jego Masinstage. Działo się! Zobacz zdjęcia:

Energy 2000 Katowice to trwająca już ponad dekadę, historia najlepszych imprez w samym środku śląskiej aglomeracji! Ten lokal jest jednym z największych i najnowocześniejszych centrów rozrywki w Europie, którego unikalny design i wystrój stworzony został przez amerykańskich kreatorów i projektantów najsławniejszych kasyn w Las Vegas.

To robi wrażenie! W klubie Energy 2000 czeka na Was największy w Polsce dancefloor oraz 3 zróżnicowane muzycznie i klimatycznie sale. Do tego kilka barów, potężne nagłośnienie o łącznej mocy 100 tysięcy W, niesamowite potężne, kolorowe lasery, projekcje multimedialne na ogromnych ekranach LED, pokazy pirotechniki oraz najnowsze, premierowe osiągnięcia techniki scenicznej prosto z USA. Za konsoletą występują największe gwiazdy polskiej i zagranicznej sceny klubowej, a zróżnicowane klimaty na wielu parkietach zaspokajają najbardziej wyrafinowane gusta muzyczne.

Imprezowy weekend

