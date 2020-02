Węzeł przesiadkowy w Bytomiu: ogłoszono przetarg na jego budowę. Ma on zmienić komunikacyjne oblicze miasta

- Jeśli pozyskamy środki z Unii Europejskiej na tę inwestycję i wyłonimy w przetargu wykonawcę, jesteśmy gotowi do rozpoczęcia jeszcze w tym roku prac. Węzeł przesiadkowy na pl. Wolskiego usprawni komunikację w centrum miasta , zapewni pasażerom wygodną przesiadkę – wyjaśnia Mariusz Wołosz , prezydent Bytomia.

Inwestycja będzie wiązała się z przebudową układu drogowego: DK 94 – pl. Wolskiego, ul. Kolejowej i Miarki, DK 11 – ul. Powstańców Warszawskich, układu skrzyżowań DK 94 na odcinku od ul. Kolejowej do ul. Miarki oraz powstaniem nowych ścieżek rowerowych o długości ponad 1000 m, a także budową rampy towarowej, części drogowej i torowej na potrzeby PKP PLK.

Miasto musiało zmienić projekt dworca przesiadkowego, który będzie dostosowany zarówno do potrzeb, jak i - przede wszystkim - możliwości finansowych.

- Ubiegamy się o dofinansowanie tej kluczowej dla Miasta inwestycji w kwocie 100 mln zł. Jeśli pozyskamy fundusze z Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 -2020, będzie możliwa jej realizacja – dodaje Michał Bieda , zastępca prezydenta miasta. - Niestety poprzednie władze wyrażały zgodę na zgłaszanie projektów przez inne gminy poza ich alokacją, a to może oznaczać, że w tym naborze pozostanie mniej środków niż pierwotnie zakładano – kontynuuje Bieda.

Natomiast na pierwszej kondygnacji zaplanowano parking dla samochodów. Powstać ma aż 239 miejsc, w tym 10 miejsc dla osób niepełnosprawnych, 10 miejsc tzw. kiss&ride (służące do krótkiego postoju trwającego ok. 1-2 min.) oraz dwa stanowiska do ładowania samochodów elektrycznych.

- Poprzedni projekt został uznany przez Europejski Bank Inwestycyjny za projekt przewymiarowany. Stąd decyzja o zmianie projektu. Przewidywane koszty realizacji inwestycji spadły o 100 mln zł – wyjaśnia zastępca prezydenta Bytomia.

Warto także wspomnieć, że w budynku będzie znajdować się zaplecze socjalne, pomieszczenia obsługi i techniczne, a także sale konferencyjne, wypoczynkowe oraz windy.

Cały parking ma zostać natomiast objęty systemem identyfikacji zajętości miejsc postojowych z tablicami informacyjnymi. Dzięki temu rozwiązaniu kierowcy będą mieli aktualną wiedzę o dostępnych miejscach parkingowych na terenie bytomskiego węzła przesiadkowego. Obiekt w pełni zostanie także dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych.