W Polonii Bytom pensja 500 złotych brutto! Piłkarze zgodzili się na redukcję zarobków

W wyniku indywidualnych rozmów zawodników z Zarządem spółki, cała drużyna Polonii podjęła decyzję o redukcji wynagrodzeń kontraktów do kwot minimalnych. Miesięczne wynagrodzenie każdego piłkarza będzie wynosiło 500 złotych brutto.

Już 21 marca 2020 r. w formie listu otwartego zawodnicy pierwszej drużyny zgłosili gotowość do renegocjacji kontraktów, tym samym – jako pierwszy zespół piłkarski w Polsce – „niebiesko-czerwoni” dali sygnał, że chcą poprzez dialog i kompromis pomóc przetrwać ten kryzys. Czytaj o tym TUTAJ

– Ostatnich kilka dni to jeden z trudniejszych okresów w życiu zawodowym osób zarządzających Spółką. Jak cały sportowy świat, pauzujemy i nie wiemy, jak długo ta przerwa w rozgrywkach potrwa – mówi Sławomir Kamiński, Prezes Zarządu. – Dokładnie miesiąc temu świętowaliśmy obchody 100-lecia Klubu, a w tej chwili jesteśmy zmuszeni do pdojęcia bardzo drastycznych działań, aby móc utrzymać Polonię przy życiu – dodaje.

– Jestem dumy z postawy zawodników naszego klubu, którzy w obliczu bardzo trudnej sytuacji, ponad własne korzyści postawili dobro i przyszłość Polonii. Każdy z zawodników ma swoje życie, swoje zobowiązania, dlatego też tym większy szacunek i słowa uznania dla wszystkich, którzy zdecydowali się na taki ruch. Decyzja zespołu pokazała, że dla nich Polonia Bytom to coś więcej, aniżeli jedynie miejsce pracy – komentuje Sławomir Kamiński.

Kapitan Polonii Marcin Lachowski, dodaje: - Jesteśmy obecnie, podobnie jak wielu ludzi, wiele firm i instytucji w naszym kraju, w bardzo trudnym położeniu. Jesteśmy odpowiedzialni za swoje rodziny, ich utrzymanie, ale także za klub. Obecne czasy wymagają jednak specjalnych działań i szybkich decyzji – takie zostały podjęte. My, zawodnicy, zrobiliśmy wszystko, co w tej chwili możemy, żeby klub przetrwał te trudne chwile - powiedział "Lacha", z którym Dziennik Zachodni 23 marca rozmawiał o liście otwartym piłkarzy Polonii CZYTAJ TUTAJ

– Wszyscy zdajemy sobie sprawę z tego, w jakiej sytuacji w obliczu epidemii koronawirusa znajduje się nasz klub, dlatego też mamy świadomość, że tego typu decyzje ze strony Zarządu mają na celu uratowanie klubu, tak aby wszyscy trenerzy mieli do czego wracać. Dla każdego z nas jest to duży problem, ale z tym problemem spotykają się z dzisiaj ludzie ze wszystkich branż. Nie pozostaje nam nic innego, jak przeczekać ten trudny czas i liczyć, że wrócimy do normalności już za kilka tygodni – mówi Kamil Rakoczy, trener pierwszej drużyny i grup młodzieżowych Akademii Piłkarskiej.