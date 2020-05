W Bytomiu zostanie otwarta kolejna restauracja sieci McDonald's ZDJĘCIA

Będzie to już trzecia restauracja tej sieci na terenie Bytomia. Pierwsza z nich została otwarta w 1994 roku i znajduje się przy ul. Dworcowej 10. Drugi McDonald's działa od stosunkowo niedawna - konkretnie od grudnia ubiegłego roku. Mieści się on przy ul. Strzelców Bytomskich 230, w pobliżu dawnego stadionu Ruchu Radzionków.

Mieszkańcy Bytomia doczekają się kolejnego lokalu sieci McDonald's

Kolejna restauracja będzie działała w rejonie ulic Wrocławskiej, Konstytucji oraz Karlika w dzielnicy Karb. Na początku lutego rozpoczęto tu niezbędne prace. Ma w niej funkcjonować usługa McDrive, dzięki której kierowcy będą mogli sobie zamówić jedzenie na wynos.

Jeszcze do niedawna, aby skorzystać z tej opcji, mieszkańcy Bytomia byli zmuszeni jeździć do Tarnowskich Gór czy Chorzowa, gdyż wyburzona została restauracja przy ul. Konstytucji. Zmieniło się to dopiero w 2019, kiedy otwarto wspomniany już lokal na ul. Strzelców Bytomskich.