W Bytomiu-Łagiewnikach przy szkole podstawowej powstanie nowe boisko i plac zabaw

Bytom: przy Szkole Podstawowej nr 27 powstanie m.in. wielofunkcyjne boisko

Jeszcze w tym roku przy Szkole Podstawowej nr 27 w Bytomiu-Łagiewnikach powstanie boisko wielofunkcyjne wraz z placem zabaw.

- Nastąpiło już podpisanie umowy z wykonawcą. Jest nią firma Bellsport z Bytomia. W tej chwili trwa uzyskiwanie wszystkich niezbędnych pozwoleń budowlanych. Niebawem rozpoczną się prace - informuje Małgorzata Węgiel-Wnuk, rzecznik bytomskiego magistratu

Projekt zakłada utworzenie strefy rekreacyjno-sportowej na obecnym placu szkolnym. Powstanie tu boisko do gier zespołowych (koszykówka, siatkówka) o wymiarach 23x12 metrów, stół do gry w tenisa stołowego, stół do szachów/warcabów, a także aktywna strefa do zabawy.

Prace są podzielone na dwa etapy. Pierwszy z nich obejmuje m.in. opracowanie dokumentacji projektowej, drugi z kolei - wykonanie robót budowlanych. Wiadomo już, że inwestycja - finansowana w całości ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych - kosztować będzie ok. 510 tys. zł.

- Mamy nadzieję, że ta inwestycja bardzo ucieszy najmłodszych mieszkańców Bytomia. Dzieciaki będą miały nareszcie miejsce w Łagiewnikach, gdzie będą mogły aktywnie i spokojnie wypocząć - dodaje Małgorzata Węgiel-Wnuk.