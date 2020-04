Ulica Katowicka powoli się zazielenia ZDJĘCIA Wkrótce powstanie tu także „zielona strefa”

Wybrano wiśnię piłkowaną, a konkretnie odmianę kanzan. Jak wyjaśniał Urząd Miejski, ich gałęzie nie opadają, tylko unoszą się. Co jednak najważniejsze: kiedy drzewa urosną, gałęzie nie będą przeszkadzać zarówno przechodniom, jak i kierowcom. Trzeba także nadmienić, że ta odmiana dobrze sprawdza się w warunkach miejskich, dlatego też wybór nie był przypadkowy, Wiosną drzewa kwitną natomiast na różowo. To jednak nie wszystko...

W połowie lutego tego roku zamontowano 18 donic z drzewami na odcinku od placu Sikorskiego aż do skrzyżowania z ul. Matejki, aby nadać wyremontowanej ul. Katowickiej należny blask.

W zapowiedziach możemy przeczytać, że chodzi m.in. o nasadzenie drzew, wykonanie alejek, trawników, oświetlenia terenu, a koszt ma się zamknąć w okolicach 513 tys. zł.

Zresztą, już w ramach ubiegłorocznej odsłony Budżetu Obywatelskiego pojawiła się taka propozycja ze strony mieszkańców, aby stworzyć strefę z zielenią i placem zabaw, pomiędzy kamienicami. Projekt ten (koszt jego oszacowano na niecałe 370 tys. zł) nie został wówczas wybrany do realizacji, gdyż nie starczyło przeznaczonych środków, ale - jak widać - co się odwlecze, to nie uciecze...

Ulica Katowicka była długo remontowana

Remont na ul. Katowickiej w Bytomiu trwał dosyć długo. Terminów, które były już kilkukrotnie przesuwane, nie udało się jednak dochować, na szczęście prace pod koniec 2019 roku zakończyły się.