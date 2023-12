Tak wyglądała zima stulecia na Śląsku - gigantyczne zaspy i potężny mróz. To było dokładnie 45 lat temu. Zobaczcie ZDJĘCIA!

To był mroźny horror na Górnym Śląsku!

W XX wieku meteorolodzy odnotowali kilka tzw. zim stulecia. Pierwszą na przełomie 1928/29, a ostatnią w latach 1986/1987. Jednak to właśnie zima 1978/79 zapadła nam w pamięci jako ta najsłynniejsza i najbardziej dająca się we znaki. Nad Górny Śląsk dotarła dokładnie 30 grudnia .

Pękały szyny, zamarzały zwrotnicę. Na ulice wyjechało wojsko

Zamarzały zwrotnice kolejowe, od mrozu pękały szyny. W niektórych regionach kraju wprowadzono stan klęski żywiołowej, a do ciepłowni nie docierały regularnie dostawy węgla . Trzeba było rozbijać ciężkim sprzętem zapasy surowca zalegające na hałdach.

Opady śniegu nasilały się, wiał silny wiatr. Sypało praktycznie przez cały Sylwester 1978, a 1 stycznia 1979 roku cały kraj był już sparaliżowany przez zaspy i kilkunastostopniowy mróz . Zdarzało się, że jak ktoś był poza domem na imprezie sylwestrowej, to nie mógł wrócić do domu, bo komunikacja miejska stała, taksówki były zasypane a pieszo ciężko było się poruszać.

Ferie do odwołania, w okolicach Suwałk - 31 stopni Celsjusza

Przestały także kursować PKS-y, do odśnieżania dróg i chodników wzywani byli obywatele. Z dróg ubite warstwy śniegu i lodu zrywały pojazdy gąsienicowe. Dzieci przestały chodzić do szkoły, decyzją władz przedłużono bowiem ferie do odwołania.