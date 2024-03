Śmieszne MEMY o Millenialsach! - zobacz to! Pośmiejmy się razem z Pokolenia Y. Nie zrozumiesz, póki nie skończysz 30-stki... AS

Śmieszne MEMY. Przyjmuje się, że Millenialsi, czyli Pokolenie Y, to osoby urodzone w granicach lat 1980-1995, ale w Polsce często mówi się o górnym limicie roku 2000. Czyli tak, "starsi" millenialsi są już po 40-tce, a jeszcze niedawno, w miejsce dzisiejszego Pokolenia Z, byli nazywani roszczeniowymi szczeniakami, wchodzącymi na rynek pracy... Jak wygląda starterpak Millenialsa, co nas w nim najbardziej bawi i o co toczy wojenki pokoleniowe z "Iksami" i "Zetkami"?